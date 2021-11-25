Биологи нашли общую аномалию в мозге боксеров и футболистов [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Футбол и другие контактные виды спорта вызывает изменения мозга, которые на МРТ-снимке заметны как чрезмерно яркие зоны гиперинтенсивности белого вещества. Данную патологию изучили американские ученые из Бостонского университета, исследование которых опубликовано в журнале Neurology.
"Яркие" зоны гиперинтенсивности белого вещества - сугубо диагностический феномен, которые нельзя связать с конкретным заболеванием, но чаще всего они появляются у людей по мере старения и при повышенном кровяном давлении.
Ученые сопоставили данные вскрытия и МРТ 75 людей, которые занимались травматичной работой и спортом и скончались от естественных причин. Большинство из них были игроки в американский футбол, а также футболисты, боксеры или армейские ветераны.
Многие из них перед смертью страдали от старческого слабоумия, а 71% - от хронической травматической энцефалопатии.
Чем больше зон гиперинтенсивности заметно на прижизненном МРТ-снимке, тем больше врачи при вскрытии обнаружили признаков заболевания мелких сосудов и других индикаторов повреждения белого вещества.
Также оказалось, что наибольшая помощь перед кончиной требовалась тем, у кого на вскрытии обнаружили наибольшее число зон гиперинтенсивности.
Ранее "Подробности" писал о том, как защитить мозг от слабоумия.
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