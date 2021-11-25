Естонські військові охоронятимуть польський кордон [ Редактировать ]
Естонія споряджає своїх військових охороняти польсько-білоруський кордон. 60 військовослужбовців вирушать до Польщі наступного тижня.
До команди увійдуть сапери, розвідники, спостерігачі та інтендантська служба. Вояки не тільки патрулюватимуть кордон, а й допомагатимуть будувати та ремонтувати загородження.
У Збройних силах Естонії наголосили: треба бути готовими до того, що Росія може застосовувати міграційну зброю руками інших країн.
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Поблизу села Черемха майже дві сотні нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі.
Щонайменше сто нелегалів силоміць намагалися перетнути кордон: повалили дротяний паркан та жбурляли камінням.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.
Мігранти поводилися агресивно - закидали польські пости камінням та засліплювали лазерами й ліхтариками.
Про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький.