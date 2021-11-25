В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: как отреагировали в Украине [ Редактировать ]
В Испании выпустили школьный учебник, в котором оккупированный Крым указан как часть территории России. Об этом сообщает посольство Украины в Испании в Facebook.
Посольство Украины потребовало отозвать весь тираж книг и впредь не допускать "грубых ошибок".
Посол (Украины в Испании - ред.) Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова России.
В дипмиссии добавили, что поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании. Кроме того, властям страны высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения таких учебников.
Ранее мы писали о том, как глава МИД Беларуси назвал Крым российским.
"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
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