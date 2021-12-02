В четверг, 2 декабря, в Великобритании Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) одобрило препарат от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора

Еще одно лечение от COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), сегодня было одобрено MHRA после того, как было признано безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и умеренной формой заболевания COVID-19, которые подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания.

Согласно результатам клинических испытаний, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическими инфекциями.

В MHRA уточнили, что пока рано говорить, эффективен ли препарат против нового варианта Omicron. В то же время одна из компаний-разработчиков - GSK - заявила, что лекарство может быть эффективным против нового штамма.

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