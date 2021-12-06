"Омікрон" виявили у третині американських штатів [ Редактировать ]
Новий штам Ковіду "Омікрон" вже виявили у третині американських штатів. Про це заявив експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження. Чимало випадків нового штаму виявили серед повністю вакцинованих осіб. Водночас найпоширенішою інфекцією у США і досі залишається штам "Дельта".
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Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.
Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити "Омікрон". А в Південно-Африканській Республіці... образились.
Кожен новий різновид коронавірусу - це виклик для розробників вакцин. А надто, коли йдеться про варіант із великою кількістю мутацій - такий, як "Омікрон".