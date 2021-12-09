Виробники вакцин потребують часу на з'ясування ефективності проти "Омікрону"

Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.