Новий штам ковіду "Омікрон" не викликає ускладнень [ Редактировать ]
Новий штам ковіду "Омікрон" не викликає ускладнень - заявили в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань. За їхніми даними, усі виявлені у США випадки мають легку форму. Переважні симптоми - кашель, закладеність носа та слабкість. "Омікрон" зафіксували у близько півсотні американців. З них більшість були вакциновані. Одну людину довелося доправити до лікарні. Водночас дослідження нового штаму у США тривають.
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Таке заявив мер міста - Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу - "Омікрон".
Про це заявив експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження.
Уже незабаром Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видасть дозвіл на використання цих ліків у екстрених випадках.
Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала регулятору таблетки
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.