В Украине на границе запустится экспериментальный проект по созданию электронной очереди. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение было принято в связи с желанием увеличить пропускную способность на границе. Функция позволит пользователям, а также транспортным средствам быстро проходить оформление на рубеже.

Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство сегодня примет решение о внедрении экспериментального проекта Электронная очередь пересечения границы. Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней, что сократит расходы бизнеса.

Отмечается, что Украина имеет значительный транспортный потенциал, но иногда грузовики могут стоять в очередях на пунктах пропуска до двух недель.

Читайте также, Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Кроме того, Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения, Сейчас 137 тысяч медицинских работников уже прошли онлайн-обучение, а 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют е-больничные.

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