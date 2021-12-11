Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом.

Переговори з Путіним і проведення референдуму щодо питань Донбасу, Криму та закінчення війни. Такі сценарії не відкидає Володимир Зеленський.

Про це Президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом.

І йдеться тут не тільки про статус окупованих територій. Разом із тим, Глава держави зазначив, що це питання не вирішуватиметься найближчим часом.