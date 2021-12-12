В Харькове во время массовой драки избили пятерых полицейских (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харькове правоохранители задержали семерых участников массовой драки, в результате которой пострадали пятеро патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Копы получили травмы, пытаясь разнять участников массовой драки, которая произошла вечером, 11 декабря на улице Героев труда в Киевском районе Харькова.
Между двумя группами отдыхающих вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Прибывшие на вызов полицейские попытались разнять участников побоища, однако те оказали сопротивление правоохранителям. Пятеро полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу.
Полиция задержала семерых участников драки в возрасте от 19 до 50 лет, им сообщили о подозрении по ч.1 ст. 28, ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц". Драчунам грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что в начале декабря под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.
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