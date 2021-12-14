Нацбанк поднял курс евро [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года установил официальный курс евро на отметке 30,53 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 15 декабря установлен на таком уровне: 30,534 гривен за евро (+0,2068 грн). При этом курс евро на 14 декабря составляет 30,3272 гривен за евро.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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