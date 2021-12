На западные штаты США налетела мощная пылевая буря, из-за которой произошел коллапс. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. В четырех штатах произошли сбои в подаче электричества. В штате Колорадо без электричества остались около ста тысяч домов.

Отмечается, что от пылевой бури пострадали штаты, где недавно пронеслись смертоносные торнадо. Такая ситуация подвергла опасности здоровье и жизни людей.

