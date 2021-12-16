США "атаковало" мощное стихийное бедствие (видео) [ Редактировать ]
На западные штаты США налетела мощная пылевая буря, из-за которой произошел коллапс. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.
Скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. В четырех штатах произошли сбои в подаче электричества. В штате Колорадо без электричества остались около ста тысяч домов.
Отмечается, что от пылевой бури пострадали штаты, где недавно пронеслись смертоносные торнадо. Такая ситуация подвергла опасности здоровье и жизни людей.
A video of the system englufing the Flatirons in #Boulder via @kelsijcooke #cowx pic.twitter.com/5WvDd9Kpuz— Mitchell Byars (@mitchellbyars) December 15, 2021
Читайте также, столицу Египта Каир накрыла мощная песчаная буря. Морское сообщение было приостановлено. Порывы ветра составляли до 60 км/час, почти сутки в Каире практически не было видно Солнца, в нескольких городах закрыли школы, жителям рекомендовали оставаться дома.
Кроме того, на выходных в Египте началась песчаная буря. Кроме того, из-за ливней и урагана в десяти провинциях страны не работают школы, непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют ливни и ураганный ветер.
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