На западные штаты США налетела мощная пылевая буря, из-за которой произошел коллапс. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. В четырех штатах произошли сбои в подаче электричества. В штате Колорадо без электричества остались около ста тысяч домов.

Отмечается, что от пылевой бури пострадали штаты, где недавно пронеслись смертоносные торнадо. Такая ситуация подвергла опасности здоровье и жизни людей.

Читайте также, столицу Египта Каир накрыла мощная песчаная буря. Морское сообщение было приостановлено. Порывы ветра составляли до 60 км/час, почти сутки в Каире практически не было видно Солнца, в нескольких городах закрыли школы, жителям рекомендовали оставаться дома.

Кроме того, на выходных в Египте началась песчаная буря. Кроме того, из-за ливней и урагана в десяти провинциях страны не работают школы, непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют ливни и ураганный ветер.

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