Власть продолжает давление на оппозицию и репрессии в отношении главы Политического и Стратегического советов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Несмотря на очевидную абсурдность и сфабрикованность обвинений, невзирая на то, что Виктор Медведчук уже более 6 месяцев находится под домашним арестом, что запрещено действующим законодательством, Киевский апелляционный суд все равно принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения.

Зе-власть погрязла в своем беззаконии и уже идет на откровенные махинации, чтобы оставить главу Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" под домашним арестом. В попытке помешать его деятельности как народного избранника, прибегает к позорному подлогу, хотя никаких законных оснований для преследования Виктора Медведчука, а тем более для содержания под круглосуточным домашним арестом, нет.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что подлые и преступные действия власти лишь подтверждают невиновность Виктора Медведчука. Необоснованные обвинения в адрес политика, фабрикации уголовных дел и откровенные фальсификации в ходе расследования прямо указывают на то, что власть усматривает в Викторе Медведчуке прямую угрозу для своего режима из-за его принципиальной гражданской и политической позиции.

Мы требуем полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы Политического и Стратегического советов нашей партии. А также напоминаем заказчикам и исполнителям этого преступного плана, что за незаконные действия, фальсификации и травлю придется отвечать.