Податкові махінації на АЗС. Аналітики фіксують істотні порушення роботи деяких автозаправних мереж. Переважно - це ухилення від сплати податків та продаж низькоякісного бензину.

Як їм це вдається і яких заправок автовласникам краще уникати - розкажуть наші кореспонденти.

Більш як шість із половиною мільярдів літрів. Саме стільки бензину залили в машини на заправках за 9 місяців цього року. Це дані рейтингу найбільших платників податків ринку. Та виявляється, показники АЗС різні: кількість палива продають однакову, а суми податків різняться... в рази!

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95":

Найбільш яскравий приклад - це група "БРСМ-НАФТА". Це дуже потужна, ми бачимо, вже національна мережа. Але чомусь вона сплачує податки у 4-8 разів менше, ніж її колеги по ринку. За рахунок чого?

І про це вже давно знають і податківці. У цій мережі правоохоронці навіть обшуки влаштовували неодноразово. Але заправки працюють і далі.

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Якщо одна мережа автозаправних станцій сплачує 1.82 грн за літр податків, а інша - 8 копійок - зрозуміло, що це підстава для перевірки і це питання для того, аби ми з'ясували, чому ухиляється від оподаткування. Але чомусь податківці цього не помічають. Тому зараз нами поставлені дуже жорсткі вимоги до акцизного департаменту.

Бо бюджет недоотримує грошей. А водії змушені ремонтувати свої авто через неякісне пальне.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Платять податків менше всього так звані мережі-дискаунтери. Саме у цих мережах, ми як правило і знаходимо якісь порушення у якості пального. Тобто, про що це каже. Ці мережі просто виготовляють пальне нелегально, на якихось там міні-НПЗ, але на підпільному виробництві. Це не заводське пальне. Відповідно з нього не сплачується ні акциз, ні які жодні податки.

Такий бензин виготовлять із різних присадок і сумішей, які в країну звозять тоннами. От тільки митницю вантаж проходить під виглядом лакофарбових розчинників, які... не оподатковуються.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95":

Це насправді, компоненти для підвищення октанового числа, які використовуються у кустарному виробництві пального. Вони використовуються в пальному, але по документах, ми бачимо, що ніхто їх не приймає на баланс. До 90 відсотків обсягів не проходить через касовий апарат. Це значить, що з 10 літрів - з 9 не сплачується податок і не сплачується ПДВ. Це колосальні цифри.

А це - мільярди гривень. І щоб вивести їх із тіні, необхідно змінити законодавство і ввести жорсткий податковий контроль.