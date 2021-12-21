Четверо обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН-17 - винні у смерті двохсот дев'яноста восьми людей. Таке заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Але це не змінює суті звинувачень і доказів - заявив прокурор. Він також підкреслив, що Росія надала фейкові супутникові знімки для розслідування. Також РФ не пояснила - де 17 липня 2014 року була установка "Бук" зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську. У Нідерландах сьогодні розпочнеться чергове засідання суду у справі MH17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня. А оголосити вирок - наступного року.