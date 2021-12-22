В Украине продолжает удерживаться непогода: сильные снегопады и морозы. В Киеве сегодня ограничат въезд грузовиков в город.

С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев.

Напомним, сегодня в западных областях температура воздуха днем составит -2 -5 градусов, ночью -6 -14. На севере страны столбики термометра покажут -5 -8 днем, а ночью -11 -13 градусов. В восточных областях температура воздуха составит днем -8 -11, ночью -12 -17. На юге страны днем синоптики прогнозируют -1 -4 градуса, а ночью -4 -10. В центральных областях температура воздуха составит -3 -7 градусов днем, а ночью -9 -13.

Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.

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