Торік за результатами таких рейдів було складено 235 протоколів по всій країні.

Представники столичної екоінспекції перевірили пункти продажу зелених красунь і виявили низку порушень. Про те, які документи слід запитувати у продавців перед купівлею дерева - розкаже Марина Глущенко.

Київ, один з численних ялинкових мікро-ринків. Екоінспектори разом із поліцією вирішили перевірити, чи законно тут збувають товар. Виявилося, що ні.

-Чому на жодній ялинці немає жодної бірки з лісового господарства? - Ну, бирки нам обычно на руки дают.. -Це є порушення!

Це одна із багатьох тисяч точок України, де можна придбати собі пухнасту красуню до нового року. Тут є дерева на будь-який смак. Та чи законний такий збуд - достатньо лише подивитися на стовбур дерева. Там повинна бути пластмасова бірка із штрихкодом та ідентифікаційним номером або ж паперова наліпка.

На стовбурах - жодних позначень. Бирки продавець надав окремо. Та коли інспектор перевірив код через спеціальний додаток "Ялинка.інфо", результатів запит не показав. Проблеми були і з начебто "правильною накладною".

Павло Іванов, начальник Державної екологічної інспекції Столичного округу:

У якій зазначено виключно дерева породи сосна. На дерева ялина немає жодних документів, відповідно ми можемо бачити, що на жодному дереві немає жодної бірки, яка має бути прикріплена в момент продажу з лісового господарства.

Ідемо до іншої точки. Та сама історія: наліпки є, але окремо. Накладна оформлена із помилками. У підсумку на обох пунктах - протокол про адміністративні правопорушення. Передбачена сума штрафу - від п'ятисот до трьох з половиною тисяч гривень. Точний обсяг визначить суд. Поки правоохоронці складали протоколи, ми поцікавилися в перехожих, чи купують вони ялинки просто неба.

-Ні, в мене єсть ялиночка пластмасова. -А чому живі дерева не купуєте? –Жалко.

-Купила один раз, но жалко. - Ось на таких точках, як ця?-а. -А ви перевіряли, можливо, там є якісь бірочки? - Нет,никогда.

-Нє, в таких точках не хочу. -А де? - Там, где они будут продаваться законно.

Торік за результатами таких рейдів було складено 235 протоколів по всій країні. Із них 88 справ передали до суду. Підсумки нинішніх інспекцій будуть відомі уже наприкінці новорічних свят.