В окрестностях Солнца астрономы нашли более 70 планет-изгоев (видео)

Ученые обнаружили, что относительно близко к Солнечной системе находится от 70 до 170 планет-изгоев. Большинство из них находится в так называемых "звездных яслях" - крупном газопылевом облаке, которое находится на границе созвездий Скорпиона и Змееносца на расстоянии в 390 световых лет от Земли