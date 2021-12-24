Японці створили телевізор, що здатен передавати смак [ Редактировать ]
Телевізор, що здатен передавати смак, створили в Японії. Усе, щоб люди могли споживати подібну до ресторанної їжу - вдома, або ж у будь-якому куточку світу. Так заявляють розробники диво-техніки з університету Мейдзі. У пристрої є 10 місткостей із добавками, які в комбінації створюють смак конкретної їжі. Потому вони розпорошуються на гігієнічній плівці екрана, аби глядач міг спробувати "страву". Якщо телевізор вийде на ринок, коштуватиме він майже 900 доларів - заявляють розробники.
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