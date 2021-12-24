В украинской армии утвердили новую систему боевых наград (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Украинская армия получила новую систему боевых наград Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Концепцию новой наградной системы утвердил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Я горжусь тем, что при мне, как при Главнокомандующем, произошло такое знаковое событие - иметь свои знаки отличия. Я не хочу сказать, что предыдущие были плохи. Нет! Они были хорошими, но они были разработаны для мирного времени, не учитывали происходящую войну... Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам.
Над системой боевых наград несколько лет вместе с волонтерами работали Заслуженный художник Украины Алексей Руденко и военный историк Василий Павлов.
В целом новая система предусматривает 10 наград, из них самый почетный - нагрудный знак "Крест Заслуги".
Как сообщает Генштаб, новые знаки - это "определенный синтез воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, западного опыта, но с современным содержанием".
Их цель - "чествование военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии".
Напомним, что в конце ноября 2021 года Верховная Рада Украины создала службу военного капелланства как отдельную структуру в составе ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. В армии должно быть не меньше 0,15% капелланов.
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