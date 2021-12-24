Украинский футбольный тренер Сергей Ребров четвертый раз подряд получил награду лучшего тренера в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Аль-Айн".

Реброва признали лучшим в ноябре. До этого он выигрывал приз в августе, сентябре и октябре. В прошлом месяце Аль-Айн под руководством 47-летнего специалиста одержал в чемпионате две победы, обыграв Аль-Зафру (1:0) и Аль-Джазиру (5:1).

Отмечается, что после 10 туров команда Сергея Реброва уверенно возглавляет чемпионат. Аль-Айн набрал 24 очка и опережает второе место на четыре пункта.

Читайте также, аргентинский футболист и игрок футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем главного футбольного приза 2021 года - "Золотого мяча". Премия ежегодно вручается французским журналом France Football, в 2021 году церемония награждения стала "юбилейной" 65-й.

Кроме того, спортсмен-сноубордист Михаил Харук удачно выступил на Кубке Европы в Чехии. Украинец завоевал серебряную медаль турнира. Спортсмен принес в "копилку" Украины первую медаль в сезоне 2021/22, Известно, что турнир, который проходит в чешском городе Монинец.