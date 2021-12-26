В Англии открылась вакансия короля (фото, видео) [ Редактировать ]
Городской совет английского города Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Великобритании, открыл необычную вакансию - короля острова Пил. Об этом сообщает The Guardian.
Остров находится в 800 метрах от полуострова Фернесс, в административных границах города. До него можно добраться на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь, или пешком во время отлива.
В вакансии указано, что городские власти разыскивают человека, который в следующие 10 лет будет управлять баром и гостиницей, следить за замком XIV века. В остальное время король острова предоставлен сам себе. Сколько он будет получать - не сообщается.
Остров Пил
Из развлечений на острове есть потрясающие закаты, тюлени на песчаных пляжах и один необычный аттракцион - прогулка по песку до соседнего острова во время отлива.
Должность "короля острова" - официальная. Существует особый ритуал "коронации": Будущий монарх садится на деревянный трон, берет в руки старую саблю и надевает шлем, после чего ему на голову выливают несколько ведер алкоголя.
Коронация в 2007 году предыдущего короля острова Пил
Ранее "Подробности" писали о другой "вакансии мечты". В Швеции ищут человека, кандидат должен будет приезжать утром и вечером на станцию в Геттерборге и заниматься "управлением" светом. Платить ему будут в $2,3 тыс. в месяц.
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