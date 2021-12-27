Хорватія виплатить 26 тисяч євро експатам, які повернуться до країни й започаткують власний бізнес. Ґранти пропонують у межах програми "Я обираю Хорватію". Населення країни за останні 30 років скоротилося на 700 тисяч людей, водночас половина з них виїхала на заробітки впродовж останньої семирічки. Нині в країні залишилося три мільйони 800 тисяч жителів. До того ж населення старішає. Тож демографічне відновлення влада вважає пріоритетом для країни.