После первой прививки пожилым грузинам будут платить по 200 лари Источник: ТАСС

Всем гражданам Грузии старше 50 лет, которые начиная с 1 января получат первую дозу вакцины от коронавируса, государство заплатить по 200 лари (1 765 грн). Об этом сообщили в Координационном совете по борьбе с пандемией COVID-19 при премьер-министре страны, передает "Коммерсант".

За вторую или бустерную дозы вакцины вознаграждение не предусмотрено.

В ноябре правительственный совет принял решение выплачивать лицам старше 60 лет по 200 лари сразу после первой инъекции. Результат превзошел все ожидания: число ежедневных прививок одним из четырех препаратов, одобренных в стране (Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Sinofarm), сразу удвоилось: если до 8 ноября Грузии ежедневно прививались 6-7 тыс. граждан, то после ежедневное число прививок возросло до 12-13 тыс.

Согласно заявлению главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, 85% умерших от COVID-19 - люди старше 60 лет, еще 10% - из группы от 50 до 60 лет и лишь 5% - до 50 лет.

Помимо высокого уровня смертности от коронавируса, грузинские власти побудил установить вознаграждение за прививку тот факт, что большинство вакцин, завезенных в страну в 2021 году, находится на грани истечения срока годности.

По состоянию на 29 декабря в Грузии полностью привиты лишь 34% всего населения, а первую дозу получили 28%.

Напомним, что в Словакии вакцинированным пенсионерам заплатят по 200-300 евро.