В населенном пункте Васильевка, который находится в Запорожской области, в воскресенье, 9 января, была обнаружена 100-килограммовая авиабомба. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Снаряд был обнраужен местными жителями в саду, во время выкорчевывания старых деревьев. Специалисты обезвредили авиабомбу в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности.

Отечается, что сотрудники спасательной службы провели дополнительное обследование места происшествия.

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Кроме того, на центральном пляже города Черноморск отдыхающие обнаружили морскую мину. Спасатели изначально хотели уничтожить опасную находку в море, однако позже решили транспортировать боеприпас на полигон.

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