Вилив бензин на себе і запалив сірник! На Кіровоградщині постраждав десятирічний хлопчик! У дитини опіки половини тіла. Сьогодні малого перевезли з містечка Гайворона в Кропивницький. За дві сотні кілометрів. В якому стані хлопчик? Чому грався з бензином? І де в цей час були дорослі? Питала Олена Бринза.

Реанімобіль під'їжджає до приймального відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Після трьох годин дороги та понад двох сотень кілометрів десятирічного Івана Лемка таки перевозять до реанімації. У дитини обпечена половина тіла. Сильні опіки на тулубі, руках і ногах.

Андрій Гутарєв, завідувач відділення анестезіології Кіровоградської обласної дитячої лікарні:

Доставлена дитина 10 років з опіками 50 відсотків тіла, 10 відсотків глибоких уражень, дитина у важкому стані з перебігом опікової хвороби. Травма дуже важка, з загрозою для життя, прогнозів в такому стані ніхто не робить, все залежить від стану дитини.

Що сталося з дитиною? І куди дивилися його батьки? Мати хлопчика розповідає: з хати пішла ненадовго. Ходила до своєї матері, а 10-річного Івана залишила доглядати чотирьох молодших дітей.

Вікторія Лемко, мати постраждалого хлопчика:

Метраж між мною і батьками 700-800 метрів і мій менший хлопчик, якому 8 років, прибігає, каже біжи, бо Ваня наш згорів, від мами пройшли одну хату і тут Ваня, бачу, дитина повністю вся обгорівша, гола - голесенька, ми його схватили на руки, занесли до мами в хату, намочили простиню, пододіяльники… все, що бачили, полотєнца… все, що бачили, і зразу почали скору викликати. На протяженії десяти мінут дитина почала непритомніти і дуже сильно кричати, а як приїхала скора: "мамулічка, я умру? Нє, синочок, не умреш. Мамулічка, дай мені слово, що не умру".

Як виявиться згодом, Іван знайшов удома пляшку з бензином. Його зберігали для заправки бензопили. Вилив на себе і взяв сірники.

Вікторія Лемко, мати постраждалого хлопчика:

Він дітям показував, як загорівся зять, у мене середня дочка має співмешканця, живуть разом, він підпалював бур'яни і чисто случайно спалахнув у нього бензин в руках, він мав незначні ожоги , бо він бистро зняв ту одежу, то він хотів показати дітям як це, от і обілляв себе бензином.

Хлопчику вже наклали штучну шкіру. Операція тривала понад 3 години. Медики запевняють: зараз головне - стабілізувати стан дитини.