Українські медики пересадили печінку однорічній дитині [ Редактировать ]
Уперше в Україні медики пересадили печінку однорічній дитині. Найскладнішу у світі операцію провели львівські лікарі. Навіть не всі клініки за кордоном готові проводити такі втручання. Тож як наважилися наші медики та головне, як почувається маленький пацієнт - дивіться.
Артемові зараз рік. І малюк уже сім місяців живе з печінковою недостатністю. У дитини вроджена атрезія жовчовивідних шляхів.
Христина Дзебчук, мама Артема:
У нього жовчні шляхи забиті та до жовчі не доходила їда.
Єдиний шанс на повноцінне життя - трансплантація печінки. Проте ніхто з батьків чи родичів дитини як донор не підійшов. Почали шукати - неродинного. І знайшли на Вінниччині. Там чоловік помер від розриву аневризми в головному мозку. І родичі погодилися передати органи. Печінку до Львова терміново доправили гелікоптером.
Операцію зголосилися провести львівські медики разом із колегами з Києва. Таких пересаджень малюкам в Україні досі не проводили.
Христина Дзебчук, мама Артема:
Це дуже страшно. Коли від чиєїсь смерті залежить життя твоєї дитини...
В операційній уже все готово.
Галина Курило, завідувачка хірургії вроджених вад розвитку дитячої лікарні першого територіального медичного об'єднання Львова:
Виймемо з дитини хвору печінку і поставимо замість неї пришиємо кусок здорово - це довга операція - дуже довга.
Операція тривала 12 годин.
Дмитро Харьков, трансплантолог клініки "Феофанія":
Ми зробили все правильно, кровотоки всі хороші і артеріальні, і венозні, але це початок шляху, будемо надіятись на краще… Наразі все добре.
Христина Дзебчук, мама Артема:
Дуже надіємося, Артемко в нас хлопчик сильний і все буде добре з божою поміччю, будемо чекати на хороші новини.
Зараз Артем ще в реанімації, під пильним наглядом медиків. Стан хлопчика стабільний. І найголовніше, кажуть лікарі, орган працює. Але попереду ще тривала реабілітація.
по теме
У Дніпрі чи не щодня до лікарень привозять маленьких пацієнтів, які, бавлячись з іграшками - ковтають магнітні кульки.
Головна небезпека - що всі металеві предмети швидко окислюються та руйнують стінки кишківника.
Олена з чоловіком уже п'яту добу в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Їхній дворічний син Єгор, бавився іграшкою і наковтався магнітиків.
Цей монітор уже третій день показує, як серце... свині б'ється в грудях людини. Американські хірурги провели першу в світі подібну трансплантацію і... подарували пацієнту шанс на життя.
У селі Свидівок неподалік Черкас через новорічну піротехніку 10-річний хлопчик зазнав травм і опіків. Він з однолітками бавився знайденою на вулиці коробкою з-під феєрверка.