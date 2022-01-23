У неділю, 23 січня, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" економічний експерт Тарас Козак розказав про причини росту цін на продукти харчування в Україні.

Це зростання світових цін на енергоносії, а також на інші сировнинні товари. Причина зростання полягає у тому, що у світі багато грошей. Найбільші країни випучтили величезну кількість різних валют. Коли грошей багато, а товару стільки ж, звісно товар починає зростати в ціні.

Також експерт додав, що в Україні упродовж 3-4 років зарплата зростає на 20%, у зв'язку з чим у людей стало більше грошей. Крім того, в Україні є незахищені верстви населення, по яких найболючіше б'є зростання цін. Поки що Україна не може дозволити собі підняти пенсію. Згідно з прогнозом експерта, ціни на продукти в Україні продовжать зростати. Нацбанк підвищив інфоляцію, що призведе до зростання цін на продукти ще на 20%.

Читайте також, харчі дорожчають буквально щомісяця. І навіть ті продукти, з виробництва яких ми є одними зі світових лідерів, приміром, вартість оліїґ. наша соняшникова на полицях закордонних крамниць коштує дешевше, аніж у нас.

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