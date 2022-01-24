На Олимпиаде зафиксировали первые заражения опасной инфекцией [ Редактировать ]
Среди членов делегаций, которые приехали на зимние Олимпийские игры 2022 года в столицу Китая Пекин, обнаружили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает новостное агентство Kyodo News.
Оргкомитет не объявил, кто именно заболел коронавирусом, впрочем, как и не указал национальность. В настоящее время известно только то, что первый случай инфицирования был подтвержден положительным ПЦР-тестом, проведенным в воскресенье в аэропорту Пекина.
Первый положительный случай заражения COVID-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр.
Читайте также, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.
Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.
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