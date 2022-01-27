В четверг, 27 января, во Львове сообщили о минировании всех школ. Об этом сообщает пресс-службу Львовского горсовета.

Учеников всех учреждений эвакуируют, правоохранители осуществляют проверку.

Сегодня поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителей.

Руководитель городского управления образования Леся Васюта сообщали, что в СБУ поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим сотрудники школ сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой.

Сейчас в помещениях учебных заведений и прилегающие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.

Напомним, что с понедельника, 24 января, школьники Львова 5-11 классов перейдут на дистанционную форму обучения.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

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