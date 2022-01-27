У Польщі відмовилися видавати Білорусі засновника опозиційного телеграм-каналу [ Редактировать ]
Варшава відмовилася видавати Білорусі засновника опозиційного телеграм-каналу "Нєхта" Степана Путила.
На думку судді окружного суду Варшави, у Білорусі немає системи правосуддя, а запит на екстрадицію - це акт політичного переслідування активіста.
Окрім того, запит направив не суд, а прокуратура - і це практика ще сталінських часів, вона суперечить стандартам правової держави.
Путила в Білорусі звинувачують у порушенні понад 10-ти статей Кримінального кодексу.
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