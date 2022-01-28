В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис.

Как сообщает "Обозреватель", боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии, и по словам близких, имел проблемы с бизнесом.

Первое тревожное известие появилось сегодня утром, когда стало известно, что в четверг, 27 января, бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Писали, что был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.

"Последний раз украинского боксера, которого на ринге называли "Охотником", видели в четверг, 27 января, когда он вышел из собственного дома и не вернулся. А уже с утра в пятницу, 28 января, его нашли мертвым", - говорится в сообщении.

Вирчис - уроженец Каховки, что в Херсонской области. На профессионалом ринге гигант (рост - 197 см, вес - 112 кг) выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 - нокаутом.

Первое поражение потерпел в 2006 году от узбека Руслана Чагаева. Тем не менее, в 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU. В 2008 году проиграл по очкам кубинцу Хуану Карлосу Гомесу и лишился права биться за пояс чемпиона мира по версии WBC, который принадлежал Виталию Кличко.

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.

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