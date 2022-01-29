На центральном вокзале в Днепре упала люстра Источник: Укрзализныця

На центральном вокзале в Днепре во время замены ламп обвалилась люстра. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в пятницу, 28 января, во время плановых регламентных работ по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра.

При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол. Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал.

После инцидента "Укрзализныця" начинает внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах, заявил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Ранее "Подробности" сообщали, что под Днепром возле вокзала изнасиловали и зверски убили женщину.