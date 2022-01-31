На территории Украины в течение второй недели подряд фиксируется снижение недельного количества проведенных вакцинаций от COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зарегистрированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Отмечается, что наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Полтавской области.

Читайте также, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. В случае отсутствия прививки представители этих профессий будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, такую новость обнародовали в Минздраве.

Кроме того, в Украине почти 97% работников сферы образования получили прививки от коронавирусной инфекции. Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская область - 97,7%. Полтавская - 97,6%. Луганская - 96,8%. Днепропетровская - 96,6%.

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