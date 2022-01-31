До поранених у Дніпрі нацгвардійців пустили журналістів [ Редактировать ]
Дихають самостійно, а апарати ШВЛ - від'єднані. До поранених у Дніпрі нацгвардійців пустили сьогодні журналістів. Як їхній стан оцінюють медики? Що самі бійці кажуть про той кривавий розстріл? Олена Мендалюк продовжить.
Жанна Шарова п'яту добу в реанімації. У дівчини три вогнепальні поранення.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова:
Наші хірурги зробили дуже тяжкі операції, які дозволили отримати, на сьогодні, одержати позитивну динаміку. Вона посміхається, я попросив подивитися живіт, вона соромиться, в неї вже є рум'янець такий здоровий.
Троє інших поранених нацгвардійців - відновлюються, кажуть медики. І вперше сьогодні до бійців дозволили зайти журналістам. Ігореві - 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані, а вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги.
Ігор Семенченко, постраждалий:
В порядке, уже намного лучше, устал немного лежать, но надеюсь, что в скором времени все будет в порядке и буду как-то двигатся.
Ще один - п'ятий поранений військовий - в іншій лікарні. Його стан теж поліпшується. Говорити про те, що сталося на "Південмаші" - нацгвардійці поки що не готові. Єдине, про що мріють - так це якнайшвидше залишити стіни лікарні.
Владислав Гуліда, постраждалий:
Хочется встать, уже столько в положении лежа, а мы после армии привыкли быть постоянно в движении. Для меня вот так вот лежать как овощ, это.. Хочется, чтобы поскорее вскочил и побежал. Возможно кто-то думает, что отдыхаю от армии. Нет. - Хочется в часть? - Ну как сказать.
Нагадаю, інцидент стався 27 січня. Тоді нацгвардієць-строковик Артемій Рябчук - розстріляв десятьох людей. Четверо військових та одна цивільна - Віра Лебединець - загинули на місці. Ще п'ятьох бійців ушпиталили. Стрілець утік, але згодом сам повідомив про своє місце розташування, зрештою його затримали. Хлопцеві обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз він у СІЗО.
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Вранці 27 січня - у військовій частині на території заводу "Південмаш" солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Убив п'ятьох, ще п'ятьох - поранив.
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