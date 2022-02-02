В Украине расширили налог на автомобили: кому придется заплатить

Автомобилистам в Украине в 2022 году придется платить налоги на автомобили по новым правилам. Соответствующие изменения предусматривает законопроект №5600, который вступил в силу с 1 января 2022 года. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно только один раз в год, но ежегодно.