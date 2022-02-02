Aston Martin представила самый мощный серийный премиальный кроссовер DBX707 (фото) [ Редактировать ]
Источник: Aston Martin
Компания Aston Martin представила флагманский кроссовер DBX707, который ставл самым мощным серийным премиальным кроссовером в мире.
Aston Martin DBX707 оснащается 4-литровый бензиновый битурбированный турбомотор V8, мощность которого за счет нового блока управления и новых турбин была увеличена с 550 до 707 л.с. и 900 Нм, что сделало модель самой мощной среди выпускающихся серийно SUV премиум-класса.
Aston Martin DBX707 развивает максимальную скорость 120 км/ч, до 100 км/ч разгоняется за 3,3 секунды.
Автомобиль оснащается 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, перенастроенной подвеской, а карбон-керамические тормоза диаметром 420 мм включены в базовую комплектацию.
DBX707 получил особый аэродинамический обвес с новой решеткой радиатора и развитым диффузором, а также 22-дюймовые колеса.
В салоне появились спортивные сиденья и отдельный селектор для выбора режима работы силовой установки.
В продаже новый Aston Martin DBX707 появится весной 2022 года. Цена пока не называется.
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