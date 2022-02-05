Под Одессой произошел масштабный пожар на складах [ Редактировать ]
В населенном пункте Усатово, который находится в Одесской области, произошел масштабный пожар в складских помещениях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня из-за горючих материалов, находившихся внутри склада, а также из-за позднего сообщения о пожаре. При прибытии первых подразделений пламенем уже была охвачена большая часть одноэтажного складского здания.
Отмечается, что на месте пожара был развернут штаб пожаротушения и организована работа 2-х оперативных участков. К счастью, вследствие возгорания пострадавших и погибших нет. В настоящее время причины пожара устанавливают правоохранители.
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Кроме того, в населенном пункте Самакова, который находится в Черновицкой области, случился пожар в деревянной церкви. По предположению настоятеля прихода протоиерея Виталия Дмитрюка, возгорание возникло от электрического котла, который отапливал помещение храма.
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