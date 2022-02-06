На Донбассе ранили украинского бойца, повреждена школа (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в субботу, 5 февраля, ранение получил военнослужащий ВСУ. Воин находится в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщает штаб ООС.
Боевики 4 нарушили режим прекращения огня и обстреляли населенные пункты:
- В сторону Песков открывали огонь из стрелкового оружия.
- Недалеко от Пищевика дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В Павлополе противник применил 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы №19 и жилой дом на улице Молодежной. Потерь среди гражданского населения нет.
Напомним, что в начале февраля вражеский стрелок ранил обычного украинца, который рыбачил на водохранилище в окрестностях Светлодарска.
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