Во Львове случился крупный пожар на территории Музея народной архитектуры и быта имени Клементия Шептицкого ("Шевченковский гай"). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, сообщается, что в ночь на 6 февраля произошел пожар на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров.

Отмечается, что на территории "Шевченковского гая" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат - хата 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельницы.

Читайте также, в населенном пункте Усатово, который находится в Одесской области, произошел масштабный пожар в складских помещениях. Тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня из-за горючих материалов, находившихся внутри склада, а также из-за позднего сообщения о пожаре.

Кроме того, сильный пожар вспыхнул днем 5 февраля в Одессе. Горят мебельные склады на улице Хуторской возле цементного завода. Местные жители говорят, что в этих помещениях собирали мебель и бильярдные столы, на месте работают пожарные.

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