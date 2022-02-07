Міністр фінансів України розповів про перевиконання бюджету [ Редактировать ]
Напруга навколо можливого вторгнення Росії в Україну не суттєво вплинула на макроекономічну стабільність в Україні. Про це в студії "Подробиць Тижня" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Втрати - була паніка. В основному це стосується валюти. Але сказати, що це критично, я не можу, тому що за останній час сформована достатня фіскальна макроекономічна стабільність. Фінансові органи працюють нормально, всі видатки в повному обсязі, перевиконання бюджету на дев'ять млрд гривень. У нас перевиконання бюджету, що дозволяє нам спокійно дивитися в майбутнє.
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