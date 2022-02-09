В Ривне мужчина ограбил девушку, украв из ее квартиры ноутбук. Во время расследования, которое начала полиция, потерпевшая влюбилась в вора, и пара даже начала жить вместе. Об этом сообщает Zaxid.net.

В августе 2019 года Максим К. угнал из квартиры компьютер Оксаны С. Позже продал его неизвестному, а деньги потратил. Потерпевшая написала заявление в полицию, оценив ущерб в 3 тыс. грн.

Полицейские разыскали налетчика, а дело передали в суд. Во время судебного заседания оказалось, что в ходе расследования преступник и потерпевшая сошлись и даже начали жить вместе.

На суде Оксана умоляла не наказывать возлюбленного за совершенное преступление, однако ему все равно придется ответить за преступления.

Как оказалось, через две недели после кражи ноутбука Максим ограбил прохожего на улице, забрав у него смартфон, который впоследствии сдал в ломбард.

Кроме того, у подсудимого уже была судимость за кражи. Учитывая шлейф преступлений, судья Ровенского городского суда Сергей Наумов отправил "Казанову" в тюрьму на один год и один месяц. Отбывать наказание преступник будет в исправительном центре неподалеку от места жительства, поэтому любимая сможет его навещать.

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