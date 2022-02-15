Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО [ Редактировать ]
Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО. Офіційний Лісабон підтвердив, що цьогоріч братиме участь у Силах реагування Альянсу - це багатонаціональні об'єднані сили високої готовності, здатні забезпечити швидку військову відповідь на кризу. До складу Сил реагування НАТО входить "Спільна оперативна група надвисокої готовності", яка здатна мобілізуватися протягом семи днів.
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Таким чином Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону.
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Сили спецоперацій тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера Мі-8 штурмовим способом. А вже на землі армійці - вчилися блокували та захоплювали об'єкти інфраструктури умовного противника.
За його словами, це стало б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону.
Сполучені Штати відрядили три тисячі вояків до Румунії та Польщі, тоді як Німеччина розглядає можливість збільшення свого контингенту в Литві.