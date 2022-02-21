В центре оккупированного города Луганск произошел взрыв транспортного средства. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Детонация произошла возле здания так называемого "представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)".

Произошло покушение на руководителя "представительства ЛНР в СЦКК" Михаил Филипоненко. На парковке возле представительства взорвалась машина. Пока уточняются подробности, пострадал руководитель и пострадал водитель.

Читайте также, в центре оккупированного города Донецка произошел сильный взрыв возле здания так называемого "правительства ДНР". По предварительным данным, взорвана машина "начальника народной милиции ДНР" Синенкова, сам он не пострадал.

Кроме того, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

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