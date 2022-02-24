Под Киевом идет бой за Гостомельский аэродром (видео) [ Редактировать ]
Под Гостомелем Киевской бой продолжается бой с российскими оккупантами. Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Антонов" уже непригодна для посадки самолетов.
Под Гостомелем украинские армейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", который участвовал в атаке на аэродром "Антонов". Сейчас там продолжается бой.
Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за города Геническ, Скадовск, Чаплинка.
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