Под Гостомелем Киевской бой продолжается бой с российскими оккупантами. Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Антонов" уже непригодна для посадки самолетов.

Под Гостомелем украинские армейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", который участвовал в атаке на аэродром "Антонов". Сейчас там продолжается бой.

Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за города Геническ, Скадовск, Чаплинка.