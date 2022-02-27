Киевская мэрия просит жителей помочь в организации обороны Соломенского района столицы [ Редактировать ]
Киевская мэрия просит жителей помочь в организации обороны Соломенского района столицы. Нужны:
- Мешки с песком, паллеты для укрепления РДА, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице.
- Баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток.
- Лекарства: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокапроновая кислота.
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