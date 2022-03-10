В Беларуси заявили, что подали электроэнергию на ЧАЭС, в "Энергоатоме" это отрицают [ Редактировать ]
Минэнерго Беларуси заявило, что подало напряжение на линию электропередач от Мозыря до Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минэнерго Беларуси.
В соответствии с поручением главы государства проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ "Мозырь" и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС.
Выполненные работы обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС.
В "Энергоатоме" назвали эту информацию фейком.
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