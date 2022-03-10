"У нас есть всего 48 часов": гендиректор ЧАЭС предупредил об атомной катастрофе

Дизельного топлива на Чернобыльской атомной электростанции, которая оказалась без электроснабжения, хватит всего на 48 часов. И это может привести к непоправимой экологической катастрофе. Об этом предупреждает в своей записке и.о. гендиректора ЧАЭС Валерий Сейд