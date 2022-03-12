Киевская область: где идут бои и наступает враг [ Редактировать ]
На территории ряда населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района Киевской области идут бои. Жителей призывают быть осторожными и избегать зоны боевых действий. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
- Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.
- Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.
- Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
Наиболее опасные направления:
- Житомирская трасса;
- Буча - Ирпень - Гостомель;
- Макаров;
- Север Вышгородского района.
Сегодня, 12 марта, происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичи, Микуличи, Андреевка, Макаров, Бородянка. Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевщины.
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