На территории ряда населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района Киевской области идут бои. Жителей призывают быть осторожными и избегать зоны боевых действий. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Наиболее опасные направления:

Житомирская трасса;

Буча - Ирпень - Гостомель;

Макаров;

Север Вышгородского района.

Сегодня, 12 марта, происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичи, Микуличи, Андреевка, Макаров, Бородянка. Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевщины.