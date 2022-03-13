Шлях до України лежить через шлунок: котлета по-київськи несе почесну гуманітарну місію [ Редактировать ]
Коли шлях до України лежить через шлунок.
У польських ресторанах наші вареники, які традиційно називали "руськими піроґамі", тепер підписують "українськими". А котлету по-київськи, знану у світі як "Кієв-чікен", у Британії тепер чітко артикулюють: "київ-чікен".
До речі, ця страва тепер несе ще й почесну гуманітарну місію. Яку саме - дивіться далі.
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