Котлету по-київськи, знану у світі як "Кієв-чікен", у Британії тепер чітко артикулюють: "київ-чікен"

Коли шлях до України лежить через шлунок.

У польських ресторанах наші вареники, які традиційно називали "руськими піроґамі", тепер підписують "українськими". А котлету по-київськи, знану у світі як "Кієв-чікен", у Британії тепер чітко артикулюють: "київ-чікен".

До речі, ця страва тепер несе ще й почесну гуманітарну місію. Яку саме - дивіться далі.