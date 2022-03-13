"Моя страна сошла с ума": Макаревич в новой песне поставил диагноз россии (видео) [ Редактировать ]
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поставил диагноз россии в новой песне.
Моя страна сошла с ума, и я не смог ей помочь.
Певец призвал объединиться всех несогласных с российской властью:
Каждый из вас может помочь людям, оказавшимся в беде. Для этого создан фонд "Настоящая Россия", присоединяйтесь!
Напомним, что ранее Макаревич заявил о российском вторжении в Украину: "Чтобы так обосраться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины".
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