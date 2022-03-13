Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поставил диагноз россии в новой песне.

Моя страна сошла с ума, и я не смог ей помочь.

Певец призвал объединиться всех несогласных с российской властью:

Каждый из вас может помочь людям, оказавшимся в беде. Для этого создан фонд "Настоящая Россия", присоединяйтесь!

Напомним, что ранее Макаревич заявил о российском вторжении в Украину: "Чтобы так обосраться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины".