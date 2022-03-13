В Европарламенте требуют от России освободить похищенного украинского журналиста Батурина [ Редактировать ]
Депутаты Европейского парламента в комментарии УНИАН выступили с заявлением в котором возлагают на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требуют освободить его.
"Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных людей", - говорится в заявлении.
"Мы также призываем мировое сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на Российской Федерации", - резюмировали политики.
Участники заявления, депутаты Европарламента:
1.Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"
2.Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"
3.Юозас Олекас, партия "Социалисты"
4.Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"
5.Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы"
А также народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Исчезновение Батурина:
12 марта 2022 года в Каховке (Херсонская область) вечером пропал местный журналист Олег Батурин. Коллеги подозревают, что его похитили оккупанты.
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