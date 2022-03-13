С начала войны в Украине уничтожили 7 больниц - Ляшко [ Редактировать ]
Российские войска с начала войны в Украине уничтожили семь больниц, не подлежащих восстановлению, повредили 104. В результате обстрелов погибли шесть медицинских работников. Об этом сообщил во время телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Оккупанты уничтожили на территории Украины уже семь больниц, не подлежащих восстановлению. В этих городах мы должны будем строить новые больницы. 104 здравоохранения повреждены, но их можно еще восстановить, некоторые мы уже восстановили оперативно после обстрелов. 34 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, большинство из них выведено из строя. 6 медицинских работников убиты, 12 тяжело ранены, есть еще с легкими ранениями", – рассказал Ляшко.
В то же время, он отметил, что, несмотря на потери, возможность получить медицинскую помощь в Украине есть, все учреждения здравоохранения работают.
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