У Держдепі працюють над наданням Україні додаткових систем ППО [ Редактировать ]
Зброя для України. Президент Байден особисто оголосив про виділення додаткових восьмисот мільйонів доларів військової допомоги для Києва. Повідомив, і які саме озброєння отримає наше військо. Паралельно Держдеп підтвердив, що там працюють над планом надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, які мають зараз європейські партнери Америки. Дмитро Анопченко з’ясував всі деталі та розповість про все докладно.
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Так само - дуже обережно висловлюється щодо перемов України та Росії, підозрюючи, що Кремль може готувати пастку чи навмисно створювати "ілюзію переговорів".
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